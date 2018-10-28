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"Я з вас не злізу": у Києві вибухнув скандал через "побори" у школі

STYLERЖиття    28.10.2018 - 17:15
Фото: Гривні (flickr.com/ssu)
Фото: Гривні (flickr.com/ssu)

Жінка погрожувала "не злазити", поки не здадуть гроші

У київській школі вибухнув скандал через нахабних "побори" з батьків. Про це повідомив Володимир Шевченко на сторінці "Бацьки SOS" Facebook.

"Добрий день всім. Тут всі пишуть про збори у школах, зустрічі для здачі грошей. Ось і я вирішив написати. Школа 284. Місто Київ. Писати багато не будуть, покажу мою переписку та голови батьківського комітету", - сказав він.

Звернемо увагу, що на опублікованих фото видно, що жінка спочатку написала в половині другого ночі, а також на наступний день. При цьому, як з'ясувалося, батьки видалили чоловіка з групи в меседжері, а за повернення "вимагали" 500 гривень.

 

Скріншот листування (facebok.com/Батьки SOS)

Більш того, жінка написала, що "не злізе", поки батьки не здадуть гроші.

Нагадаємо, на сьогоднішній день батьківські комітети виконують функцію колекторських контор, які "вибивають" гроші з батьків. Про це заявила співголова громадської організації "Батьки SOS" Олена Бондаренко.

Раніше повідомлялося, що в батьківському комітеті школи заявили про те, що ніхто з однокласників учениці харківської школи №151 Діани Андронової не зловтішався і не знущався над дівчинкою, якій не дістався торт під час свята.

Також ми писали, що вчительку позбавили класного керівництва, а директору школи оголосили догану.

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