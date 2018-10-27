"Коллекторские конторы": эксперт рассказал, кто "выбивает" деньги из украинцев в школе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Родительские комитеты "выбивают" деньги из родителей

На сегодняшний день родительские комитеты выполняют функцию коллекторских контор, которые "выбивают" деньги из родителей. Об этом заявила сопредседатель общественной организации "Родители SOS" Елена Бондаренко, передает "Gazeta.ua".

"Родительские комитеты превратились в коллекторские конторы для выбивания денег. Об этой традиции нужно забыть и пожить некоторое время них. В том виде, в котором они есть сейчас - категорически не нужны", - сказала она.

Более того, как утверждает Бондаренко, родительские комитеты "не имеют права устанавливать дополнительные платные услуги в классе".

"Такая ситуация не только в этой школе. Родители не могут купить оксфордский учебник, дать деньги на поход в театр - это тот самый кусочек торта", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в родительском комитете школы заявили о том, что никто из одноклассников ученицы харьковской школы №151 Дианы Андроновой не злорадствовал и не издевался над девочкой, которой не достался торт во время праздника.

Также мы писали, что учительницу лишили классного руководства, а директору школы объявили выговор.

Напомним, в Украине введут штрафы за издевательства в школе.

Видео: РБК-Украина