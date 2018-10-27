ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Колекторські контори": експерт розповів, хто "вибиває" гроші з українців в школі

STYLERЖиття    27.10.2018 - 15:26
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Батьківські комітети "вибивають" гроші з батьків

На сьогоднішній день батьківські комітети виконують функцію колекторських контор, які "вибивають" гроші з батьків. Про це заявила співголова громадської організації "Батьки SOS" Олена Бондаренко, передає "Gazeta.ua".

"Батьківські комітети перетворилися в колекторські контори для вибивання грошей. Про цю традицію потрібно забути і пожити деякий час них. У тому вигляді, в якому вони є зараз - категорично не потрібні", - сказала вона.

Більш того, як стверджує Бондаренко, батьківські комітети "не мають права встановлювати додаткові платні послуги в класі".

"Така ситуація не тільки в цій школі. Батьки не можуть купити оксфордський підручник, дати гроші на похід у театр - це той самий шматочок торта", - підкреслила вона.

Раніше повідомлялося, що в батьківському комітеті школи заявили про те, що ніхто з однокласників учениці харківської школи №151 Діани Андронової не зловтішався і не знущався над дівчинкою, якій не дістався торт під час свята.

Також ми писали, що вчительку позбавили класного керівництва, а директору школи оголосили догану.

Нагадаємо, в Україні введуть штрафи за знущання в школі.

Відео: РБК-Україна

Новини України школадети
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся