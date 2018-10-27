"Колекторські контори": експерт розповів, хто "вибиває" гроші з українців в школі

Батьківські комітети "вибивають" гроші з батьків
На сьогоднішній день батьківські комітети виконують функцію колекторських контор, які "вибивають" гроші з батьків. Про це заявила співголова громадської організації "Батьки SOS" Олена Бондаренко, передає "Gazeta.ua".
"Батьківські комітети перетворилися в колекторські контори для вибивання грошей. Про цю традицію потрібно забути і пожити деякий час них. У тому вигляді, в якому вони є зараз - категорично не потрібні", - сказала вона.
Більш того, як стверджує Бондаренко, батьківські комітети "не мають права встановлювати додаткові платні послуги в класі".
"Така ситуація не тільки в цій школі. Батьки не можуть купити оксфордський підручник, дати гроші на похід у театр - це той самий шматочок торта", - підкреслила вона.
Раніше повідомлялося, що в батьківському комітеті школи заявили про те, що ніхто з однокласників учениці харківської школи №151 Діани Андронової не зловтішався і не знущався над дівчинкою, якій не дістався торт під час свята.
Також ми писали, що вчительку позбавили класного керівництва, а директору школи оголосили догану.
Нагадаємо, в Україні введуть штрафи за знущання в школі.
Відео: РБК-Україна