Поставил в угол за "Слава Украине": учитель из Здолбунова озвучил свою версию инцидента

Видео: YouTube/ТСН

В Здолбунове разгорелся скандал из-за того, что учитель Роман Прилуцкий на уроке взял ученика за ухо и поставил в угол. Мальчик утверждает, что его наказали за приветствие "Слава Украине", а вот у педагога есть своя версия конфликта, сообщает ТСН.

Восьмиклассник Иван Огородник сообщил, что сказал: "Слава Украине" уже после того как учитель иностранного языка зашел в класс. После этого педагог взял его за ухо и отвел к доске, где мальчик простоял половину урока.

"Я стоял там. Учитель зашел в класс, я с ним поздоровался: "Слава Украине". Дальше я тут стал, и он меня взял за ухо. Тут поставил. И здесь я простоял половину урока. Ну, я думаю, за что так меня поставил, я же ничего такого плохого ему не сказал, не оскорбил", - рассказал мальчик.

Дома ребенок все рассказал матери. Она возмущена таким поведением учителя.

"Таким приветствием мы встречаемся очень часто. Мои прабабушки, прадедушки были вывезены в Сибирь за эти приветствия. Почему мой ребенок не имеет права говорить такое", - рассказала мама Ивана.

"Он понял для себя, и дети из класса так же поняли, что "Слава Украине" - это плохо. Что нельзя говорить, что за него можно поставить ребенка в угол. Ребенка не имеет учитель права ни толкать, не брать за руки", - добавила она.

Женщина обратилась к директору школы, которая начала служебное расследование. Она не поддержала поступок педагога и призналась, что этот инцидент негативно скажется на остальных детях.

"Это очень неприятное событие, несмотря на то, что мы... Я считаю себя патриоткой Украины, я преподаватель истории, лично и наши дети не раз проявили себя в патриотических начинаниях", - говорит директор школы Жанна Рудик.

Учитель иностранного языка Роман Прилуцкий рассказал свою версию инцидента. Он утверждает, что ученик понес наказание не за патриотическое приветствие, а за плохое поведение на перемене перед уроком.

"Иван по коридору бегал, кричал "Слава Украине". Не знаю, он ко мне обращался, или нет".Он был на перерыве, и у меня под ногами стоял, когда я заходил в класс. Я просто его взял и поставил. Я не помню, я за ухо брал, или нет, я даже не обратил внимания", - утверждает учитель и называет наказание обычным учебным процессом.

Скриншоты (YouTube/ТСН)

Кроме того, Прилуцкий считает, что эту ситуацию используют специально, для того, чтобы расшатать давний конфликт с горожанами из-за подписей против сноса памятника советскому диверсанту-разведчику Николаю Приходько.

После инцидента в школе начали собирать подписи в поддержку педагога. Его поддерживает и супруга Татьяна, которая преподает в школе.

"Это травля. Если вопрос не решится, и он не будет защищен, и чувствовать себя в дальнейшем так, он просто вынужден будет открыть голодовку", - рассказала Татьяна Прилуцкая.

Мама Ивана сообщила, что собирается идти до конца и предупредила, что уже написала заявление в полицию. 2 ноября в школе должны оценить поступок учителя и, если комиссия признает, что он был неправ, он получить выговор и денежное взыскание.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Здолбунове учитель поставил школьника в угол за лозунг "Слава Украине!"

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Видео: РБК-Украина