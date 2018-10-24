Поставив у кут за "Слава Україні": вчитель зі Здолбунова озвучив свою версію інциденту

Відео: YouTube/ТСН

У Здолбунові розгорівся скандал через те, що вчитель Роман Прилуцький на уроці взяв учня за вухо і поставив у кут. Хлопчик стверджує, що його покарали за привітання "Слава Україні", а ось у педагога є своя версія конфлікту, повідомляє ТСН.

Восьмикласник Іван Огородник розповів, що сказав: "Слава Україні" після того як учитель іноземної мови зайшов в клас. Після цього педагог взяв його за вухо і відвів до дошки, де хлопчик простояв половину уроку.

"Я стояв там. Вчитель зайшов у клас, я з ним привітався: "Слава Україні". Далі я тут став, і він мене взяв за вухо. Тут поставив. І тут я простояв половину уроку. Ну, я думаю, за що так мене поставив, я ж нічого такого поганого йому не сказав, не образив", - розповів хлопчик.

Вдома дитина все розповіла матері. Вона обурена такою поведінкою вчителя.

"Таким привітанням ми зустрічаємо дуже часто. Мої прабабусі, прадідусі були вивезені в Сибір за ці вітання. Чому моя дитина не має права говорити таке", - розповіла мама Івана.

"Він зрозумів для себе, і діти з класу так само зрозуміли, що "Слава Україні" - це погано. Що не можна говорити, що за нього можна поставити дитину в куток. Дитину вчитель не має права ні штовхати, не брати за руки", - додала вона.

Жінка звернулася до директора школи, яка розпочала службове розслідування. Вона не підтримала вчинок педагога і зізналася, що цей інцидент негативно позначиться на інших дітях.

"Це дуже неприємна подія, незважаючи на те, що ми... Я вважаю себе патріоткою України, я викладач історії, особисто і наші діти не раз проявили себе в патріотичних починаннях", - каже директор школи Жанна Рудик.

Учитель іноземної мови Прилуцький Роман розповів свою версію інциденту. Він стверджує, що учень поніс покарання не за патріотичне вітання, а за погану поведінку на перерві перед уроком.

"Іван коридором бігав, кричав "Слава Україні". Не знаю, він до мене звертався, чи ні". Він був на перерві, і в мене під ногами стояв, коли я заходив до класу. Я просто його взяв і поставив. Я не пам'ятаю, я за вухо брав, чи ні, я навіть не звернув уваги", - стверджує вчитель і називає покарання звичайним навчальним процесом.

Скріншоти (YouTube/ТСН)

Крім того, Прилуцький вважає, що цю ситуацію використовують спеціально, для того, щоб розхитати давній конфлікт з городянами через підписи проти знесення пам'ятника радянському диверсанту-розвіднику Миколі Приходько.

Після інциденту в школі почали збирати підписи на підтримку педагога. Його підтримує і дружина Тетяна, яка викладає в школі.

"Це цькування. Якщо питання не вирішиться, і він не буде захищений, і відчувати себе в подальшому так, він просто змушений буде відкрити голодування", - розповіла Тетяна Прилуцька.

Мама Івана повідомила, що збирається йти до кінця і попередила, що вже написала заяву в поліцію. 2 листопада в школі повинні оцінити вчинок вчителя і, якщо комісія визнає, що він був неправий, він отримати догану і грошове стягнення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Здолбунові вчитель поставив школяра у кут за гасло "Слава Україні!"

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Відео: РБК-Україна