Покарання за булінг в Україні: експерти розповіли, як це працюватиме

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Юристи проаналізували ефект від аналогічних законів, коли посилювалася відповідальність за керування авто у п'яному вигляді

Після низки гучних скандалів щодо цькування дітей в школах експерти нагадали, що в Україні в жовтні парламент ухвалив у першому читанні законопроект №8584 про протидії та введення штрафів за булінг. Причому каратимуть не лише агресорів, але й їх батьків, а також вчителів, які приховують ці інциденти, передає "Сьогодні".

Зазначається, що за даними фонду ЮНІСЕФ, в минулому році в нашій країні 24% дітей стали жертвами булінга в школах, причому 40% постраждалих нікому не розповідали про цькування. Всього ж у світі булінгу піддається близько 150 млн дітей – тобто кожен другий учень у віці 13-15 років.

Законопроект, який ухвалили українські депутати, пропонує внести зміни до Кодексу України про адмінправопорушення та доповнити його статтею 173-4, яка встановлює відповідальність за булінг, а також приховування випадків булінга працівниками навчальних закладів.

Нагадаємо, що булінгом називають моральне або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого поводження тягне за собою накладення штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 850 грн). Такі ж штрафи доведеться заплатити батькам малолітніх або неповнолітніх школярів-задирак у віці від 14 до 16 років

Юристи розповіли, як подібна законодавча ініціатива працюватиме в наших реаліях, хто буде нести відповідальність і можна довести випадки буллінга в суді.

За словами юриста ПКК "Де-Юре" Володимира Даніліна, прогнозувати ефект від законопроекту складно, але якщо розглядати в аналогією з іншими законами щодо посилення відповідальності, то законопроект носить скоріше популістський характер.

"Достатньо проаналізувати ефект від аналогічних законів, коли посилювалася відповідальність за водіння у стані сп'яніння транспортними засобами. Як показує статистика, відповідної динаміки по зменшенню випадків керування транспортним засобом у стані сп'яніння, на жаль, не спостерігається", - розповів експерт.

Фіксувати випадки цькування і складати протоколи про адмінпорушення буде Нацполіція. Після складання такий протокол з відповідними матеріалами (доказовою базою) буде відправлятися в місцевий суд, який розглядатиме справу по суті – чи дійсно в діях особи є передбачений склад правопорушення. За результатом розгляду справи суд буде виносити рішення про стягнення штрафу або закриття провадження у разі відсутності складу адміністративного правопорушення.

Для фіксування факту достатньо заяви, про яку буде складено протокол про таке правопорушення, проте вже місцевий суд займеться визначенням - чи це булінг і чи є складу адмінправопорушення.

Збором доказів будуть займатися ті, хто складали протокол про адмінвідповідальність - співробітник Нацполіції.

Зазначимо, що класний керівник повинен буде контролювати ситуацію, збирати скарги батьків, ініціювати розслідування і всіляко сприяти вирішенню ситуації.

Як йдеться у матеріалі, взагалі юристи до законодавчої ініціативи ставляться досить скептично.

Як повідомлялося раніше, вчитель харківської школи №151 після гучного скандалу цькуванням учениці і збору грошей на торт, звільнили з навчального закладу.

до Речі, нещодавно у київській школі вибухнув скандал з-за нахабних "побори" з батьків.

Раніше ми вже повідомляли, що в Здолбунові розгорівся скандал через те, що вчитель на уроці взяв учня за вухо і поставив у кут. Хлопчик стверджує, що його покарали за привітання "Слава Україні", а ось у педагога є своя версія конфлікту.

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Відео: РБК-Україна