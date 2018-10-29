В Харькове уволили учительницу после скандала с травлей ученицы из-за "праздничного" торта

Фото: коллаж РБК-Украина

Теперь она работает на половину ставки в Харьковском национальном педагогическом университете имени Сковороды

Учительницу харьковской школы №151 после громкого скандала травлей ученицы и сбора денег на торт, уволили из учебного заведения. Как рассказала директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко, с педагогом распрощались еще на прошлой неделе, передает 057.ua.

"Сегодня начался учебный процесс, к занятиям Наталья Толяренко не приступила. Сейчас уроки информатики ведет другой учитель. Я считаю, что недопустимо, когда такой человек учит детей и готовит учителей", - рассказала она.

Отмечается, что женщину также исключили из родительского комитета.

Теперь она работает на половину ставки в Харьковском национальном педагогическом университете имени Сковороды.

Ректор университета Иван Прокопенко рассказал, что оснований увольнять сотрудницу нет.

"Как к доценту у меня нет к ней претензий. Инцидент произошел в школе. Свою вину Наталья признала. В университете мы провели собрание, поговорили с доцентами, объяснили ситуацию. Мы учим добром", - отметил он.

Ранее сообщалось, что учительницу лишили классного руководства, а директору школы объявили выговор.

Также мы писали, что в родительском комитете школы заявили о том, что никто из одноклассников ученицы харьковской школы №151 Дианы Андроновой не злорадствовал и не издевался над девочкой, которой не достался торт во время праздника.

Напомним, в Украине введут штрафы за издевательства в школе.

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Видео: РБК-Украина