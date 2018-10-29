У Харкові звільнили вчительку після скандалу із цькуванням учениці через "святковий" торт

Фото: колаж РБК-Україна

Тепер вона працює на половину ставки в Харківському національному педагогічному університеті імені Сковороди

Вчительку харківської школи №151 після гучного скандалу цькуванням учениці і збір грошей на торт, звільнили з навчального закладу. Як розповіла директор Департаменту освіти міськради Ольга Деменко, з педагогом розпрощалися ще минулого тижня, передає 057.ua.

"Сьогодні розпочався навчальний процес, до занять Наталія Толяренко не приступила. Зараз уроки інформатики веде інший учитель. Я вважаю, що неприпустимо, коли така людина вчить дітей та готує вчителів", - розповіла вона.

Наголошується, що жінку також виключили з батьківського комітету.

Тепер вона працює на половину ставки в Харківському національному педагогічному університеті імені Сковороди.

Ректор університету Іван Прокопенко розповів, що підстав звільняти працівницю немає.

"Як до доцента у мене немає до неї претензій. Інцидент стався в школі. Свою провину Наталія визнала. В університеті ми провели збори, поговорили з доцентами, пояснили ситуацію. Ми вчимо добром", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що вчительку позбавили класного керівництва, а директору школи оголосили догану.

Також ми писали, що в батьківському комітеті школи заявили про те, що ніхто з однокласників учениці харківської школи №151 Діани Андронової не зловтішався і не знущався над дівчинкою, якої не дістався торт під час свята.

Нагадаємо, в Україні введуть штрафи за знущання в школі.

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Відео: РБК-Україна