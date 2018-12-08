Школяра в Дніпрі вдарило струмом під час лікування зубів

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Дитина постраждала під час процедури електрофорезу

Мати школяра з Дніпра звинуватила стоматологічну поліклініку в небезпечних процедурах.

Після електрофорезу її восьмирічний син поскаржився на опік руки від електрода, йдеться в сюжеті ТСН.

Зате самі медики запевняють, що це неможливо.

Це була вже сьома процедура курсу електрофорезу у дитини, але перша з такими наслідками.

"Я прийшла в шок від того, як дитину обпекли. Жодній мами і жодній дитині такого не можу побажати", - скаржиться мама хлопчика.

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Один електрод з розчином на руку, другий - на щелепу: таку 15-хвилинну процедуру для зміцнення емалі проходять щодня місцевої стоматологічної поліклініці десятки дітей.

Месдсестра Наталія Сердюк каже, що робила все, як слід - вона там працює близько 25 років. Крім того, за її словами, дитина не скаржилася ні на які неприємні відчуття.

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"Просто трохи пощипувало, а під кінець вдарило струмом", - заявив постраждалий.

На питання, чому школяр не повідомив про це батькам, він відповів, що із-за своєї сором'язливості.

На біль у руці хлопчик поскаржився батькові після того, як вони вже пішли з поліклініки. Тато одразу ж пішов скаржитися, а дитину відправив на спортивне тренування, чому медики були здивовані.

Проте медсестра вже отримала догану від головлікаря і усунена від роботи на час службового розслідування.

Одна з версій того, що сталося - те, що у дитини був малюнок на руці. Можливо із-за цього могла бути така реакція.

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Лікарі поліклініки також продемонстрували справність обладнання та надали відповідні документи, в яких говориться, що воно було закуплено 36 років тому.

Мама постраждалого претензій до медиків не має, але намагається домогтися оновлення обладнання.

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Відео: РБК-Україна