"Халатность работников": в детсаду Киева ребенка ударило током от открытой розетки

Коллаж РБК-Украина

Ребенка отвезли в больницу

В детском саду Киева №104 во время занятий физкультуры из-за халатности работников учреждения был травмирован ребенок. Об этом в социальной сети Facebook сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что ребенку было 5 лет. На данный момент открыто уголовное производство по ч1 ст 137 ККУ. Работников учреждения могут лишить свободы до трех лет либо отнять право занимать определенную должность.

Скриншот: (facebook.com/KyivOperativ)

"В киевском детском саду №104 во время занятий физкультурой, мальчик (2013 года рождения) коснулся спиной открытой электрической розетки, в результате чего получил удар током. Он был госпитализирован. Несчастный случай сейчас расследуют правоохранители", - написано в посте.

Скриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

"Несчастный случай?! Да это уголовная халатность работников садика";

"Как в садике могла быть открытая розетка?";

Скриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что школьника в Днепре ударило током во время лечения зубов. После электрофореза восьмилетний сын пожаловался на ожог руки от электрода.

Мы писали, что ранее под Днепром школьница жестоко поплатилась за ошибку в фамилии одноклассника.

Также мы сообщали о том, что в РФ в сельскую школу под Волгоградом ученик восьмого класса принес канистру с бензином, топор и ножи - 14-летний мальчик хотел отомстить за травлю.