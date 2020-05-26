Необычный бизнес: киевлянин устроил похоронный дом в собственном доме

Киевлянин Вадим Малиновский разместил в частном доме похоронный дом "Память" по улице Стеценко, 25. Об этом узнали журналисты в расследовании ICTV.

Как сообщается в сюжете, в этом же доме второй этаж занимает его семья.

В комментариях журналистам соседи рассказали, что в шоке от того, что происходит за их заборами, а на обращение в правоохранительные органы – власть не реагирует.

Отмечается также, что в Украине запрещена работа подобных частных похоронных домов, поэтому бизнесмен вводит в заблуждение людей, сообщая, что его компания является государственным медицинским учреждением.

В свою очередь, телеканал ICTV обратился к правоохранительным органам с просьбой отреагировать на нарушение законодательства Украины, выявленных в ходе журналистского расследования с целью тщательной проверки всех фактов, а также дать им надлежащую правовую оценку и провести комплексную проверку по указанным в обращении адресам.