Невинная жертва взрослых игр: страшные детали убийства ребенка в Range Rover в Киеве

Обстрел автомобиля Range Rover в центре Киева 1 декабря привел к гибели мальчика в возрасте 3,5 лет. Жуткий инцидент произошел около пяти дня на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Свидетельница трагедии рассказала, что спасти жизнь ребенка медикам не удалось - малыш получил страшные травмы, которые оказались фатальными.

По словам Татьяны Короленко в сети в комментариях, мальчика при ней занесли в карету "скорой". Рядом рыдала мама ребенка.

Женщина сказала, что ее сыну снесло полголовы.

"Невинная жертва взрослых "игр", - написала Короленко в Facebook.

В Киеве обстреляли Range Rover и убили 3-летнего мальчика (Фото: скриншот facebook.com)

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Водитель авто получил ранения. Он отец мальчика.

В Киеве обстреляли Range Rover и убили 3-летнего мальчика (Фото: kiev.informator.ua)

Появилась информация, что Range Rover принадлежит депутату Киевского облсовета (от партии "Блок Петра Порошенко") Вячеславу Соболеву. Он экономист, кандидат экономических наук; предприниматель; директор дочернего предприятия "Нафтогазмережи" НАК "Нафтогаз Украины", зампредседателя правления НАК.

Как передает "Информатор", магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в ОРДЛО. Под рестораном "Марио", владельцем которого он являлся, проходили митинги.

В столице введен оперативный план перехват автомобиля Lexus, на котором, вероятно, были злоумышленники.

Видео: В Киеве обстреляли Range Rover и убили 3-летнего мальчика