В Нежине водитель мусоровоза сбил насмерть 6-летнюю девочку, которая шла с мамой

Трагическое происшествие произошло сегодня около трех часов дня.

Виновника смертельного наезда уже задержали. С 53-летним водителем проводятся первоочередные следственные действия.

По предварительной информации, девочка со своей мамой выбросили мусор в контейнер на улице, и уходили в сторону остановки.

"В это время от площадки с контейнерами отъезжал мусоровоз, который, вероятно, задел ребенка", - говорится в сообщении правоохранителей.

На месте происшествия работала группа реагирования патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта Нежинского райотдела полиции.

По факту смертельного ДТП было начато производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

Если вина водителя будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В Нежине водитель мусоровоза сбил девочку насмерть (фото: cn.npu.gov.ua)