Под Николаевом пьяная женщина избила дочь: малышка в реанимации

В Николаевской области нетрезвая мать избила свою годовалую дочку до реанимации. Инцидент произошел вечером в субботу, 20 июня. На шум сбежались соседи и патрульный полицейский наряд.

Крики маленького ребенка услышали полицейские, которые патрулировали улицы в селе Казанка Николаевской области. На улице Шевченко сотрудники правоохранительных органов обнаружили женщину, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вместе с ней была годовалая девочка, сильно избитая. Об этом пишут "Николаевские новости".

На место происшествия патрульные вызвали скорую медицинскую помощь и районную службу по делам детей. Медики госпитализировали девочку в очень тяжелом состоянии, у нее диагностировали сотрясение головного мозга, множественные гематомы и ссадины на лице. Малышку поместили в реанимационное отделение.

Как сообщили полицейские, женщина, которая нанесла ребенку травмы – ее 36-летняя мать. Она давно состоит на учете у социальных служб и уже лишена родительских прав на троих детей. Малыши были изъяты из семьи и воспитываются в интернате.

В полиции открыли уголовное производство по статье "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшие тяжкие последствия". Санкции этой статьи предусматривают наказание для родителей в виде пяти лет лишения свободы.

Кроме того, полиция совместно со службой по защите прав детей будет ходатайствовать в суд о лишение женщины родительских прав и на четвертого ребенка.

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