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"Ногами по печени": в Киеве группа школьников жестоко избила мужчину (видео)

STYLERПроисшествия    16.01.2019 - 08:02
"Ногами по печени": в Киеве группа школьников жестоко избила мужчину (видео)
Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Они догнали мужчину, повалили наземь и избили ногами

В Киеве возле станции метро произошел акт неоправданной жестокости. Группа подростков из 10-15 человек погналась за мужчиной, сбила его с ног, напала и начала зверски избивать ногами. Об этом сообщил ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

Событие произошло возле ТРЦ "Гулливер", расположенном неподалеку от станции метро "Дворец спорта".

Видео: instagram.com/kyivoperativ/

Очевидец события сообщила, что публикует видео, чтобы родители узнали своих детей.

"Сейчас я в отделении (в метро в комнате) Публикую, чтобы вы узнали своих детей, а точнее не детей! Примерно в 20:00-20:10 эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног, начали зверски избивать его ногами по печени, голове", - написала женщина.

&quot;Ногами по печени&quot;: в Киеве группа школьников жестоко избила мужчину (видео)

"А вот и все малыши, которые причастны к избиению мужчины возле Гулливера" (фото: instagram.com/kyivoperativ/

Пользователи сети в шоке от подобной неоправданной жестокости. Они оставили множество комментариев под видео.

"Могу сказать одно: не дай Бог эти дети когда-нибудь точно так же попадут на хорошего спортсмена! Ну вот честно, не дай Бог! Потом будет виноват спортсмен!", - предположила Каролина Мовсесян.

"Наверное, таки несовершеннолетних пора наказывать. Причем по закону. Знают что нельзя и делают. Твари", - написала Yana Belova.

"Вместе с родителями сажать нужно", - предложила Наталья Прищепа.

&quot;Ногами по печени&quot;: в Киеве группа школьников жестоко избила мужчину (видео)

Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ/

Кстати, напавших на Дзидзьо объявили в розыск - им заочно объявили о подозрении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Каховке группа подростков жестоко расправилась над 12-летним школьником.

Также мы писали о том, что российские школьники избили учительницу до потери сознания во время урока за то, что она вступилась за одного из учеников.

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