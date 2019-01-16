"Ногами по печінці": у Києві група школярів жорстоко побила чоловіка (відео)

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Вони наздогнали чоловіка, повалили на землю і побили ногами

У Києві біля станції метро стався акт невиправданої жорстокості. Група підлітків з 10-15 чоловік погналася за чоловіком, збила його з ніг, напала і почала по-звірячому бити ногами. Про це повідомив ресурс "Київ Оперативний" Facebook.

Подія сталася біля ТРЦ "Гулівер", розташованому неподалік від станції метро "Палац спорту".

Відео: instagram.com/kyivoperativ/

Очевидець події повідомила, що публікує відео, щоб батьки впізнали своїх дітей.

"Зараз я у відділенні (у метро в кімнаті) Публікую, щоб ви дізналися своїх дітей, а точніше не дітей! Приблизно у 20:00-20:10 ці нелюди компанією з 10-15 чоловік побігли за чоловіком на моїх очах і, збивши його з ніг, і почали жорстоко бити його ногами по печінці, голові", - написала жінка.

"А ось і всі малюки, які причетні до побиття чоловіка біля Гуллівера" (фото: instagram.com/kyivoperativ/)

Користувачі мережі в шоці від такої невиправданої жорстокості. Вони залишили безліч коментарів під відео.

"Можу сказати одне: не дай Бог ці діти коли-небудь точно так само потраплять на хорошого спортсмена! Ну от чесно, не дай Бог! Потім буде винен спортсмен!", - припустила Кароліна Мовсесян.

"Мабуть, таки неповнолітніх пора карати. Причому за законом. Знають, що не можна і роблять. Тварі", - написала Yana Belova.

"Разом з батьками садити потрібно", - запропонувала Наталія Прищепа.

Скріншот коментарів: facebook.com/KyivOperativ/

До речі, нападників на Дзідзьо оголосили в розшук - їм заочно оголосили про підозру.

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