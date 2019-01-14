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Російські школярі побили вчительку до втрати свідомості під час уроку

STYLERЖиття    14.01.2019 - 11:23
Російські школярі побили вчительку до втрати свідомості під час уроку
Колаж РБК-Україна

У постраждалої діагностували закриту черепно-мозкову травму

10 січня в одній зі шкіл Сизрані стався жахливий інцидент: підлітки побили вчительку під час уроку. У постраждалої діагностували закриту черепно-мозкову травму та гематоми. Про це інформують російські ЗМІ.

Наголошується, що один із старшокласників зірвав урок фізкультури і напав на вчительку в шкільному коридорі біля спортзалу, ударивши її в обличчя. Після цього приєдналися до побиття його напарники і почали штовхати жінку ногами.

Як розповіли очевидці, напад на викладача стався, коли вона намагалася захистити свого учня. "Вчителька встала перед нападниками і витягла руки, закриваючи собою постраждалого учня. У цей момент один з хуліганів - учень 8 класу - завдав вчителю удар", - повідомили свідки.

Як стало відомо, побитих вчительку і учня госпіталізували в травматологічне відділення лікарні. Учень перебуває в лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, сильним забоєм спини і побоями на обличчі. На даний момент поліція з'ясовує деталі інциденту.

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