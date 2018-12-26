Под Кировоградом школьники избили одноклассника за проигрыш в соревнованиях

Видео: (YouTube/Cегодня)

В селе Субботцы (Кировоградская область) в школе избили 11-летнего парня, поскольку из-за него команда проиграла в эстафете. Ребенок пришел домой весь в побоях. В больнице выяснилось, что у него сотрясение мозга. Об этом информируют в сюжете Сегодня.

Родители утверждают, что одноклассники травят сына не первый месяц. Парень неоднократно возвращался домой с жалобами на школьных товарищей, так случилось и в этот раз.

Одиннадцатилетний Михаил вернулся из школы весь в синяках и в крови. Голова была полностью в гематомах. По словам дворника Сергея, который был очевидцем происходящего, он убирал школьный двор и услышал крики. Побежал на помощь и увидел, как трое парней ногами били четвертого.

Сам Михаил утверждает: его избили потому что из-за него команда проиграла в спортивной эстафете. "Разборки, кто кому неправильно бросил мяч. Кто не поймал мячик. Эта эмоция немножко успокоилась после урока, но она отразилась негативно во внеурочное время", – объясняет классная руководительница Михаила Наталья Смелик.

Скриншот видео: (YouTube/Cегодня)

Также педагог признается, что замечала агрессивное отношение детей к однокласснику еще до избиения. Говорит, просила школьников это прекратить, привлекала психолога и сообщала родителям.

Родители Михаила обратились в полицию. Уверенны, что сына травят в школе не один месяц. Сын говорит, что любое его действие поднимается на смех. И бьют его, к слову, не первый раз.

Напомним, что участник МастерШеф рассказал о травле. Более того, утверждает Файный, несколько раз его открыто пытались "слить".

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