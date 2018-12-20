Угрожает судом: киевская учительница, унизившая ученика, не хочет увольняться

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Теперь учительница утверждает, что ничего не было

Учительница киевской школы-гимназии №287 Святошинского района, которая унизила пятиклассника и написала слово "лох" у него на лбу, угрожает судом.

Об этом сообщил OBOZREVATEL со ссылкой на директора школы Ирину Почечуєву. Руководительница учебного заведения утверждает, что горе-учительнице предложили написать заявление, но та отказалась.

Напомним, конфликт между учительницей и учеником продолжался в течение года – еще с сентября 2017 года. Парень скрывал это от родителей, пока отец не заметил, как над сыном смеются в школе. Учительница написала слово "лох" на лбу красной пастой, поставила ученика перед классом, чтобы над ним посмеялись.

Директор школы говорит, что сразу провела беседу с учительницей – и та извинилась перед мальчиком и его родителями.

"Думали, на этом все закончилось. Сейчас я тоже с ней разговаривала, но она все отрицает, уверяет, что ребенку ничего не кричала. Я ей предложила написать заявление об увольнении, но она не захотела, сказала, что будет судиться", - говорит директор.

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Напомним, ранее мы писали о том, как в сети дискутируют о слишком мягком наказании за буллинг в школе.

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