На Сумщині вчителька взяла в заручники дітей (відео)

В Сумській області в місті Шостка вчителька взяла в заручники п'ятикласників школи № 6. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався в день, коли в школу повинна була приїхати атестаційна комісія. Вчителька разом з дітьми закрилася у шкільному класі на третьому поверсі.

Покинути кабінет школярі змогли лише після приїзду правоохоронних органів.

Очевидці пояснюють таку поведінку вчительки тим, що вона таким чином хотіла уникнути відкритого уроку, на якому повинна була бути присутня атестаційна комісія.

Діти просиділи під замком близько півгодини. При цьому у деяких школярів почалася паніка, нудота, а у когось підвищився тиск. Після даного інциденту деякі учні не хочуть відвідувати заняття.

Керівництво звільнило вчительку від роботи з дітьми. І хоча вона як і раніше приходить в школу, але уроки не веде. 70-річний педагог викладала математику і збиралася піти на пенсію.

Для вивчення даної ситуації управління освіти Шосткинської адміністрації створило спеціальну комісію.

Відео: YouTube/ТСН

Нагадаємо, що школярам, які довгий час знаходяться на стаціонарному лікуванні, дозволили вчитися в лікарні.

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