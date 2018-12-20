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Под Сумами учительница взяла в заложники детей (видео)

STYLERЖизнь    20.12.2018 - 10:12

В Сумской области в городе Шостка учительница взяла в заложники пятиклассников школы № 6. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в день, когда в школу должна была приехать аттестационная комиссия. Учительница вместе с детьми заперлась в школьном классе на третьем этаже.

Покинуть кабинет школьники смогли лишь только после приезда правоохранительных органов.

Очевидцы объясняют такое поведение учительницы тем, что она, таким образом, хотела избежать открытого урока, на котором должна была присутствовать аттестационная комиссия.

Дети просидели взаперти около получаса. При этом у некоторых школьников началась паника, тошнота, а у кого-то повысилось давление. После данного инцидента некоторые ученики не хотят посещать занятия.

Руководство отстранило учительницу от работы с детьми. И хотя она по-прежнему приходит в школу, но уроки не ведет. 70-летний педагог преподавала математику и собиралась уйти на пенсию.

Для изучения данной ситуации управление образования Шосткинской администрации создало специальную комиссию.

Видео: YouTube/ТСН

Напомним, что школьникам, которые долгое время находятся на стационарном лечении, позволили учиться в больнице.

Ранее сообщалось, что в Киевском лицее произошел пожар. В комнате школьного уборщика случилось возгорание, которое стало причиной пожара во всем здании.

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