Погрожує судом: київська вчителька, що принизила учня, не хоче звільнятися

Колаж РБК-Україна

Тепер вчителька стверджує, що нічого не було

Вчителька київської школи-гімназії №287 Святошинського району, яка принизила п’ятикласника і написала слово "лох" у нього на лобі, погрожує судом.

Про це повідомив OBOZREVATEL із посиланням на директора школи Ірину Почечуєву. Очільниця навчального закладу стверджує, що горе-вчительці запропонували написати заяву, але та відмовилася.

Нагадаємо, конфлікт між учителькою та учнем тривав протягом року – ще з вересня 2017 року. Хлопець приховував це від батьків, поки батько не помітив, як над сином насміхаються в школі. Вчителька написала слово "лох" на лобі червоною пастою, поставила учня перед класом, щоб над ним посміялися.

Директор школи каже, що одразу провела бесіду із вчителькою – і та вибачилася перед хлопчиком і його батьками.

"Думали, на цьому все скінчилося. Зараз я теж із нею розмовляла, але вона все заперечує, запевняє, що дитині нічого не кричала. Я їй запропонувала написати заяву про звільнення, але вона не захотіла, сказала, що буде судитися", - каже директор.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в мережі дискутують щодо занадто м'якого покарання за булінг в школі.

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