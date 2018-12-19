"Смішні штрафи": положення "Закону про булінг" у школі викликала суперечку в мережі

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Закон передбачає штрафи за цькування в школі

Закон №8584 про відповідальність за булінг (далі — Закон) був прийнятий Верховною Радою 18 грудня. У новому офіційному документі є визначення булінга, за який тепер передбачена адміністративна відповідальність.

Так, згідно із Законом, за моральне і фізичне насильство, а також агресію передбачений штраф у розмірі 340-850 грн. За дії з особливою жорстокістю, повторне порушення — 1700-3400 грн. Якщо вчитель приховує факт цькування — 850-1700 грн.

Наголошується, що за підлітка до 16 років, який здійснює насильство, штраф, сплачують його батьки.

Інфографіка: Центр громадського моніторингу та контролю

В мережі, на facebook-сторінці "БАЦЬКИ SOS", з'явилася реакція на відповідну норму Закону. Цікаво, що багато батьків і громадські активісти вважають дані суми штрафів низькими.

"Штрафи повинні бути в два рази більше", — пише Vika Baras .

"Коли штрафи будуть визначатися не так як зараз (зараз він замалий, а через кілька років взагалі буде смішний), а від середнього заробітку родини?" — уточнює Владислав Марченко.

"Суми штрафів улыбнули, 3400 грн і п**дить всіх безкарно можна", — обурюється Владислав Коннов .

"Фактично цей закон дублює ККУ — ті ж самі визначення і штрафи. Нічого не змінилося. До відома, побиття з легкими тілесними (коли лежиш в лікарні до 20 днів) — 1700 грн. Середньої тяжкості — це побиття до смерті за фактом — вже карається серйозніше", — уточнює Олена Жданова .

"У нас до цих пір особистість людини цінується як в совку, тобто по-мінімуму", — Vika Baras.

"Це повне визначення булінга? Воно ж невірне, під нього будь-яке насильство будуть підписувати. Одинак, котрого всі подначивают в класі і провокують бійки, сам опиниться булером за цим законом, коли насправді все навпаки", — пише Мирослава Єсипок.

Скріншот коментарів: facebook/БАТЬКА SOS

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