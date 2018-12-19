"Смешные штрафы": положение "Закона о буллинге" в школе вызвало спор в сети

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Закон предусматривает штрафы за травлю в школе

Закон №8584 об ответственности за буллинг (далее — Закон) был принят Верховной Радой 18 декабря. В новом официальном документе есть определение буллинга, за который теперь предусмотрена административная ответственность.

Так, согласно Закону, за моральное и физическое насилие, а также агрессию предусмотрен штраф в размере 340-850 грн. За действия с особенной жестокостью, повторное нарушение — 1700-3400 грн. Если учитель скрывает факт травли — 850-1700 грн.

Отмечается, что за подростка до 16 лет, который совершает насилие, штраф оплачивают его родители.

Инфографика: Центр общественного мониторинга и контроля

В сети, на facebook-страничке "БАТЬКИ SOS", появилась реакция на соответствующую норму Закона. Интересно, что многие родители и общественные активисты считают данные суммы штрафов низкими.

"Штрафы должны быть в два раза больше", — пишет Vika Baras .

"Коли штрафи будуть визначатися не так як зараз (зараз він замалий, а через кілька років взагалі буде смішний), а від середнього заробітку родини?" — уточняет Владислав Марченко.

"Суммы штрафов улыбнули, 3400 грн и п**дить всех безнаказанно можно", — возмущается Владислав Коннов .

"Фактически этот закон дублирует ККУ — те же самые определения и штрафы. Ничего не поменялось. К сведению, избиение с легкими телесными (когда лежишь в больнице до 20 дней) — 1700 грн. Средней тяжести — это избиение до полусмерти по факту — уже наказывается серьезней", — уточняет Елена Жданова .

"У нас до сих пор личность человека ценится как в совке, то есть по минимуму", — Vika Baras.

"Это полное определение буллинга? Оно ж неверное, под него любое насилие будут подписывать. Одиночка, котрого все подначивают в классе и провоцируют на драки, сам окажется булером по этому закону, когда на самом деле все наоборот", — пишет Мирослава Єсипок.

Скриншот комментариев: facebook/БАТЬКИ SOS

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Также напомним, что учительница на уроке избила школьников скакалкой.

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