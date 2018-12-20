Поил алкоголем и приставал: в Черкасской области учителя обвиняют в домогательствах

Видео: (YouTube/ТРК ВіККА)

В селе Сагуновка, что находится в Черкасской области, учителя обвиняют в домогательствах к ученикам. Пострадавший до сих пор не хочет говорить на эту тему, утверждает, что преподаватель спаивал его, чтобы "завязать" половой акт. Об этом информирует ТРК ВіККА в своем сюжете на YouTube-канале.

Прошло два месяца после инцидента, однако Максим до сих пор не хочет даже вспоминать тот день. Говорит, что однажды бывший учитель географии предложил отметить у парня дома праздник Покровы. Выпускник позвал отметить и своего друга Артема. А когда пришел Сергей Григорьевич, то начал подливать им пиво. Парней алкоголь начал клонить ко сну и они пошли спать.

Скриншот видео: (YouTube/ТРК ВіККА)

После парень проснулся посреди ночи из-за того, что учитель к нему домогался. Максим оттолкнул мужчину ногой и укрылся одеялом, надеясь, что это сон. Переговорив утром с Артемом, выяснилось, что мужчина приставал к ним обоим. Максим долго не мог рассказать о произошедшем родителям, говорит, ему было стыдно.

В школе от официальных комментариев отказываются, а 36-летний преподователь свою причастность к происходящему отрицает. Говорит, что алкоголем не угощал и к парням не лез. К слову, преподаватель до сих пор живет с родителями, супруги у него нет.

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