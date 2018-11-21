"Я не насиловал их": подозреваемый в педофилии отец отрицает свою вину

Видео: (YouTube/ТСН)

В Киевской области арестовали 45-летнего мужчину, который насиловал своих дочерей-подростков, сдавал их в аренду иностранцам и снимал девочек в порно-видео. К насильнику пришли с обыском. Свою причастность он отрицает. Об этом информирует ТСН.

Два месяца понадобилось, чтобы найти автора видео и собрать доказательства, теперь к нему пришли с обысками. К слову, в доме нашли дополнительные доказательства. Из его дома изъяли не только детскую порнографию, но и взрывчатку. Правоохранители утверждают, что подозреваемый насиловал не только своих детей, но и их одноклассницу.

Сам насильник пытается опровергнуть данную информацию, утверждая, что ничего подобного не делал. "Я что, дурак? Я не насиловал их", - говорит он. Однако проговорился о подруге, которую снимал в порно.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Одноклассники говорят, что дети отца боялись. Одна из школьниц утверждает: "Маша когда-то рассказывала, что он их бьет. Не сильно, но бьет. Когда вены резала". Хотя педагоги о побоях и прочих издевательствах над детьми даже не подозревали.

Напомним, что под Киевом задержали отца-педофила.

Ранее мы сообщали о том, что под Харьковом пенсионер-педофил надругался над 9-летней девочкой.

А также рассказывали о том, что в Николаеве изнасиловали 12-летнего ребенка.

Видео: РБК-Украина