ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Поїв алкоголем і приставав: у Черкаській області вчителя звинувачують у домаганнях

STYLERЖиття    20.12.2018 - 16:45

Відео: (YouTube/ТРК ВіККА)

В селі Сагунівка, що знаходиться в Черкаській області, вчителя звинувачують в домаганнях до учнів. Потерпілий досі не хоче говорити на цю тему, стверджує, що викладач споював його, щоб "зав'язати" статевий акт. Про це інформує ТРК ВіККА у своєму сюжеті на YouTube-каналі.

Минуло два місяці після інциденту, проте Максим досі не хоче навіть згадувати той день. Каже, що одного разу колишній вчитель географії запропонував відзначити у хлопця вдома свято Покрови. Випускник покликав відзначити і свого друга Артема. А коли прийшов Сергій Григорович, почав підливати їм пиво. Хлопців алкоголь почав хилити до сну і вони пішли спати.

Поїв алкоголем і приставав: у Черкаській області вчителя звинувачують у домаганняхСкріншот відео: YouTube/ТРК ВіККА)

Після хлопець прокинувся посеред ночі через те, що вчитель до нього домагався. Максим відштовхнув чоловіка ногою і вкрився ковдрою, сподіваючись, що це сон. Переговоривши вранці з Артемом, з'ясувалося, що чоловік чіплявся до них обох. Максим довго не міг розповісти про це батькам, каже, йому було соромно.

У школі від офіційних коментарів відмовляються, а 36-річний викладач свою причетність до подій заперечує. Каже, що алкоголем не пригощав і до хлопців не ліз. До речі, викладач досі живе з батьками, дружини у нього немає.

Нагадаємо, що у Києві вчителька врятувала дівчинку від педофіла.

Як повідомлялося раніше, у Київській області заарештували 45-річного чоловіка, який ґвалтував своїх дочок-підлітків, здавав їх в оренду іноземцям та знімав дівчаток у порно-відео.

Також ми писали про те, що в Харківській області судитимуть чоловіка за розбещення дев'ятирічної дівчинки.

Вибирав жертву: у Львівській області зґвалтували паралізовану бабусю Чотири місяці спостерігав за жертвою: подробиці вбивства дев'ятирічної дівчинки
Новини України изнасилование
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся