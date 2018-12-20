Поїв алкоголем і приставав: у Черкаській області вчителя звинувачують у домаганнях

Відео: (YouTube/ТРК ВіККА)

В селі Сагунівка, що знаходиться в Черкаській області, вчителя звинувачують в домаганнях до учнів. Потерпілий досі не хоче говорити на цю тему, стверджує, що викладач споював його, щоб "зав'язати" статевий акт. Про це інформує ТРК ВіККА у своєму сюжеті на YouTube-каналі.

Минуло два місяці після інциденту, проте Максим досі не хоче навіть згадувати той день. Каже, що одного разу колишній вчитель географії запропонував відзначити у хлопця вдома свято Покрови. Випускник покликав відзначити і свого друга Артема. А коли прийшов Сергій Григорович, почав підливати їм пиво. Хлопців алкоголь почав хилити до сну і вони пішли спати.

Скріншот відео: YouTube/ТРК ВіККА)

Після хлопець прокинувся посеред ночі через те, що вчитель до нього домагався. Максим відштовхнув чоловіка ногою і вкрився ковдрою, сподіваючись, що це сон. Переговоривши вранці з Артемом, з'ясувалося, що чоловік чіплявся до них обох. Максим довго не міг розповісти про це батькам, каже, йому було соромно.

У школі від офіційних коментарів відмовляються, а 36-річний викладач свою причетність до подій заперечує. Каже, що алкоголем не пригощав і до хлопців не ліз. До речі, викладач досі живе з батьками, дружини у нього немає.

Нагадаємо, що у Києві вчителька врятувала дівчинку від педофіла.

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