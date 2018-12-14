Берегите своих детей: в Киеве учительница спасла девочку от педофила (фото) 

Фото: коллаж РБК-Украина

Инцидент произошел на бульваре Вацлава Гавела, 40

В Киеве в Соломенском районе неизвестный мужчина напал на школьницу и пытался затащить ее в сторону гаражей. Пятиклассницу спас только случай - женщина, которая выгуливала свою собаку, услышала крик девочки и подняла тревогу. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщила на своей странице в Facebook экс-правоохранитель из Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Отмечается, что инцидент произошел на бульваре Вацлава Гавела, 40, вчера, 13 декабря, около восьми утра.

Фото: facebook.com/directorporada

"По вчерашней ситуации с попыткой похищения ребенка на бульваре Гавела 40. Удалось получить информацию от первоисточника, учителя младших классов 173 школы. Сославшись на то, что на ее месте так бы поступил каждый, женщина попросила не называть ее имя", - говорится в публикации.

Скрин: google.com/maps

Она рассказала, что выгуливала обаку и подкармливала дворовых котят, как вдруг услышала детский голос - "Дядя пусти!" Обернувшись, увидела следующую картину: высокий мужчина лет за 40, с вытянутым лицом, одетый в коричневую куртку с капюшоном, удерживая за шею и толкал маленькую девочку в сторону гаражей.

Фото: facebook.com/directorporada

Женщина начала громко кричать и требовала отпустить ребенка. Нападавший отпустил девочку и быстро ретировался - направившись в частный сектор.

Сама ученица 5 класса школы №54 позже рассказала, что ждала свою подругу в подъезде дома, как вдруг сзади к ней подошел незнакомый мужчина, запугал, приказал молчать и удерживая ее за шею, начал толкать в сторону гаражей и разваленного мусорника.

Фото: facebook.com/directorporada

Приехавшие полицейские написали заявление.

"Огромное спасибо учителю, благодаря которой не произошло беды. Берегите своих детей", - говорится в сообщении.

Скрин: facebook.com/groups/ILoveVidradniy

В комментариях к посту пользователи соцсети шокированы наглым нападением педофила на девочку:

"Таким тварям - высшая мера!";

"Страшно!";

"Найти его и линчевать на площади";

"Вот не зря я дочке говорю, если вдруг какая-то ситуация похожая, сразу бей с ноги куда попало, используй все средства и убегай. Попался бы - разорвала бы";

"Зла не хватает и закончились слова для этих долбанных педофилов. Бездействие полиции и безнаказанность развязывает им руки и они наглеют все больше";

Скрин: facebook.com/groups/ILoveVidradniy

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Напомним, психологи утверждают, что желание взрослых людей снимать на видео разврат со своими же детьми связано с тем, что когда-то с ними происходило нечто подобное. За последний год раскрыто три громких дела и еще десятки не настолько резонансных.