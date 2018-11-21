Попытка реализоваться: эксперты объяснили, почему педофилы снимают порно со своими детьми

Ютуб: (YouTube/ТСН)

Психологи утверждают, что желание взрослых людей снимать на видео разврат со своими же детьми связано с тем, что когда-то с ними происходило нечто подобное. За последний год раскрыто три громких дела и еще десятки не настолько резонансных. Об этом информирует ТСН.

В июле от правоохранителей Австралии поступил сигнал, что в одной из квартир города Кривого Рога кто-то снимает порнографию с 4-летней девочкой и продает за электронную валюту. Киберполиция выяснила, что над дочерью издевались молодожены. Выходцы из Азербайджана насиловали ребенка и снимали видео. Сейчас маленькой девочкой занимаются органы опеки, а ее родителей могут изолировать от мира на 12 лет.

Еще один громкий случай произошел в Бердичеве. Полиция задержала 27-летнего отца, который развращал своего ребенка, которому было всего три месяца. Он снимал свои действия на мобильный и распространял через российские интернет-ресурсы за деньги. Мама не знала. Сейчас насильник находится в СИЗО. Заместитель руководителя Департамента киберполиции Украины Виталий Чубаевский утверждает, что у мужчины есть проблема с психическим здоровьем. Однако отпускать на волю его не собираются.

"Однозначно мы говорим о людях, перенесших травму. Возможно, в раннем детстве. Каждый человек стремится где-то реализоваться. И если она не может реализоваться как специалист в какой-либо области, она все равно продолжает поиск. Вполне возможно такое видение: вот так я реализуюсь", - говорит психолог Татьяна Груша.

Напомним, под Киевом задержали отца-педофила.

Мы писали, что подозреваемый в педофилии отец отрицает свою вину.

Ранее мы сообщали о том, что под Харьковом пенсионер-педофил надругался над 9-летней девочкой.

Видео: РБК-Украина