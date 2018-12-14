Бережіть своїх дітей: у Києві вчителька врятувала дівчинку від педофіла (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Інцидент стався на бульварі Вацлава Гавела, 40

У Києві в Солом'янському районі невідомий чоловік напав на школярку і намагався затягнути її у бік гаражів. П'ятикласницю врятував лише випадок - жінка, яка вигулювала собаку, почула крик дівчинки та підняла тривогу. Про це у п'ятницю, 14 грудня, повідомила на своїй сторінці в Facebook екс-правоохоронець з Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Зазначається, що інцидент стався на бульварі Вацлава Гавела, 40, вчора, 13 грудня, близько восьмої ранку.

Фото: facebook.com/directorporada

"Щодо вчорашньої ситуації зі спробою викрадення дитини на бульварі Гавела 40. Вдалося отримати інформацію від першоджерела, вчителі молодших класів 173 школи. Пославшись на те, що на її місці так би вчинив кожен, жінка попросила не називати її ім'я", - йдеться у публікації.

Скрін: google.com/maps

Вона розповіла, що вигулювала обаку і підгодовувала дворових кошенят, як раптом почула дитячий голос - "Дядько пусти!" Обернувшись, побачила таку картину: високий чоловік років за 40, з видовженим обличчям, одягнений у коричневу куртку з капюшоном, тримав за шию і штовхав маленьку дівчинку у бік гаражів.

Фото: facebook.com/directorporada

Жінка почала голосно кричати і вимагала відпустити дитину. Нападник відпустив дівчинку і швидко ретирувався - попрямувавши до приватного сектору.

Сама учениця 5 класу школи №54 пізніше розповіла, що чекала на свою подругу в під'їзді будинку, як раптом ззаду до неї підійшов незнайомий чоловік, залякав, наказав мовчати і утримуючи її за шию, почав штовхати в бік гаражів і розваленого смітника.

Фото: facebook.com/directorporada

Приїхали поліцейські написали заяву.

"Величезне спасибі вчителю, завдяки якій не сталося біди. Бережіть своїх дітей", - йдеться в повідомленні.

Скрін: acebook.com/groups/ILoveVidradniy

В коментарях до посту користувачі соцмережі шоковані зухвалим нападом педофіла на дівчинку:

"Таким створінням - вища міра!";

"Страшно!";

"Знайти його і лінчувати на площі";

"От не дарма я кажу доньці, якщо раптом якась ситуація схожа, відразу бей з ноги куди попало, використовуйте всі засоби і тікай. Попався б - розірвала б";

"Зла не вистачає і закінчилися слова для цих долбанных педофілів. Бездіяльність поліції і безкарність розв'язує їм руки і вони нахабніють все більше";

Скрин: facebook.com/groups/ILoveVidradniy

Як повідомлялося раніше, у Київській області заарештували 45-річного чоловіка, який ґвалтував своїх дочок-підлітків, здавав їх в оренду іноземцям та знімав дівчаток порно-відео.

Також ми писали про те, що в Харківській області судитимуть чоловіка за розбещення дев'ятирічної дівчинки.

Нагадаємо, психологи стверджують, що бажання дорослих людей знімати на відео розпусту зі своїми ж дітьми пов'язано з тим, що коли-то з ними відбувалося щось подібне. За останній рік розкрито три гучних справи і ще десятки не настільки резонансних.