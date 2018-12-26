Під Кіровоградом школярі побили однокласника за програш у змаганнях

Відео: (YouTube/Сьогодні)

В селі Суботці (Кіровоградська область) в школі побили 11-річного хлопця, оскільки через нього команда програла в естафеті. Дитина прийшла додому вся у синцях. У лікарні з'ясувалося, що у нього струс мозку. Про це інформують у сюжеті Сьогодні.

Батьки стверджують, що однокласники ображають сина не перший місяць. Хлопець неодноразово повертався додому зі скаргами на шкільних товаришів, так сталося і цього разу.

Одинадцятирічний Михайло повернувся зі школи весь у синцях та крові. Голова була повністю в гематомах. За словами двірника Сергія, який був очевидцем того, що відбувається, він прибирав шкільний двір і почув крики. Побіг на допомогу і побачив, як троє хлопців били ногами четвертого.

Сам Михайло стверджує: його побили тому що через нього команда програла у спортивній естафеті. "Розбірки, хто кому неправильно кинув м'яч. Хто не зловив м'ячик. Ця емоція трошки заспокоїлася після уроку, але вона негативно позначилася в позаурочний час", – пояснює класна керівниця Михайла Наталія Смелик.

Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Також педагог зізнається, що помічала агресивне ставлення дітей до однокласника ще до побиття. Каже, просила школярів це припинити, привертала психолога і повідомляла батькам.

Батьки Михайла звернулися в поліцію. Впевнені, що сина цькують у школі не один місяць. Син каже, що будь-яка його дію піднімається на сміх. І б'ють його, до речі, не перший раз.

Нагадаємо, що учасник МастерШеф розповів про цькування. Більше того, стверджує Файний, кілька разів його відкрито намагалися "злити".

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