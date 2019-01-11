В Закарпатской области 18-летнему парню четверо проломили голову дубинками

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Потерпевший сейчас находится в Хустской больнице

В городе Хуст, который находится в Закарпатской области, четверо юношей дубинками проломили голову 18-летнему парню. Об этом рассказала местная жительница на странице группы "Подслушано Хуст" в Facebook.

По словам женщины, которая была очевидцем происшествия, молодые люди сильно избили парня и оставили его лежать на снегу.

"Мать неутешительный плачет, привлекли ужгородских врачей", - написала Иванна Мамчич.

Она также отметила, что надеется на то, что хулиганы, которые так поступили с парнем, будут наказаны.

"Все должны понимать, если ты берешь биту и добиваешь кого-то, то обязательно сядешь в тюрьму и никакой добрый дядя не простит, даже если ты "ребенок", - прокомментировала женщина.

Напомним, что во время празднования Рождества в Киеве мужчина ударил своего брата ножом прямо в сердце. Инцидент произошел на Троещине. При этом мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали правила поведения для подростков во время праздников.

Мы также сообщали о том, что в центре Киева пьяная компания утроила драку посреди улицы, а потом набросилась на сотрудников полиции. Инцидент произошел на улице Большая Васильковская.