В центре Киева устроили побоище и бросались на полицию: кадры с места ЧП

Видео: драка в центре Киева (Youtube-канал/Информатор)

Киевским правоохранителям пришлось задержать членов пьяной компании, которые устроили разборки прямо в центре города, а позже – набросились на полицейских. Об этом сообщает "Информатор".

Так, на улице Большая Васильковская в компании из 10 человек вспыхнула драка. Она произошла между двумя не трезвыми молодыми людьми, однако позже к ним присоединилась девушка.

"Она кидалась на них, кричала, размахивала руками и ногами. Остальные пытались их разборонить, что получалось это не очень удачно", - сказано в сообщении.

Фото: драка в центре Киева (Youtube-канал/Информатор)

Как утверждают очевидцы, причиной ЧП стало то, что один из виновников потасовки заступился за девушку. В результате – у одного из парней разбито лицо. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, он решил спровоцировать их на конфликт: кидался и пытался влезть в драку.

"Молодых людей, устроивших драку, забрала полиция. Виновных и меры пресечения установит следствие", - говорится в сообщении.

Фото: драка в центре Киева (Youtube-канал/Информатор)

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области в одном из сел во время бытовой ссоры мужчина жестоко избил свою бывшую жену, в результате чего женщина скончалась от полученных травм.

Также мы писали о том, что в Киеве в Голосеевском управлении полиции мужчина укусил полицейского, чтобы помочь освободить своего друга, которого задержали правоохранители.

Напомним, в Бердянске Запорожской области банда подростков после избиения сверстников объявила охоту на бездомных.