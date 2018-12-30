ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В центре Киева устроили побоище и бросались на полицию: кадры с места ЧП

STYLERЖизнь    30.12.2018 - 14:45

Видео: драка в центре Киева (Youtube-канал/Информатор)

Киевским правоохранителям пришлось задержать членов пьяной компании, которые устроили разборки прямо в центре города, а позже – набросились на полицейских. Об этом сообщает "Информатор".

Так, на улице Большая Васильковская в компании из 10 человек вспыхнула драка. Она произошла между двумя не трезвыми молодыми людьми, однако позже к ним присоединилась девушка.

"Она кидалась на них, кричала, размахивала руками и ногами. Остальные пытались их разборонить, что получалось это не очень удачно", - сказано в сообщении.

В центре Киева устроили побоище и бросались на полицию: кадры с места ЧП

Фото: драка в центре Киева (Youtube-канал/Информатор)

Как утверждают очевидцы, причиной ЧП стало то, что один из виновников потасовки заступился за девушку. В результате – у одного из парней разбито лицо. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, он решил спровоцировать их на конфликт: кидался и пытался влезть в драку.

"Молодых людей, устроивших драку, забрала полиция. Виновных и меры пресечения установит следствие", - говорится в сообщении.

В центре Киева устроили побоище и бросались на полицию: кадры с места ЧП

Фото: драка в центре Киева (Youtube-канал/Информатор)

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области в одном из сел во время бытовой ссоры мужчина жестоко избил свою бывшую жену, в результате чего женщина скончалась от полученных травм. 

Также мы писали о том, что в Киеве в Голосеевском управлении полиции мужчина укусил полицейского, чтобы помочь освободить своего друга, которого задержали правоохранители. 

Напомним, в Бердянске Запорожской области банда подростков после избиения сверстников объявила охоту на бездомных.

Мужчину, въехавшего на территорию аэропорта в Ганновере, задержали В Нидерландах полиция задержала 4 подозреваемых в подготовке теракта
Новости Украины Киевдракаполиция
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь