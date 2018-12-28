Бил по голове и таскал за волосы: во Львовской области избили патрульную

Видео: YouTube / Телеканал ZIK

Во Львовской области произошел инцидент в поезде - полицейские пытались угомонить пьяных дебоширов, один из которых набросился на патрульную и жестоко ее избил. Теперь девушку госпитализировали с сотрясением мозга, говорится в пятницу, 28 декабря, в сюжете информационного проекта "Первые о главном" на телеканале ZIK.

Отмечается, что полицейские Каменка-Бугского наряда прибыли по вызову, когда поезд остановился в селе Красное. Хулиганы в поезде сильно разбушевались, разбили в вагоне окна и устроили драку с пассажирами.

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Двое полицейских для поиска нарушителей разделились.

Патрульная Оксана Тарасовская рассказала, что увидела возле железнодорожной станции четырех подвыпивших мужчин, которые вели себя агрессивно.

Когда она подошла к ним, один из мужчин со всей силы ударил девушку по голове и принялся таскать за волосы.

Никто из пассажиров не вмешивался и не пытался защитить патрульную.

Напарник девушки еле смог оттащить коллегу от нападающего.

У Оксаны зафиксировали многочисленные ушибы на шее, плечах и лице. Кроме того, у нее сотрясение мозга.

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Как рассказал начальник следствия Каменка-Бугского отделения Павел Гиндрюк, хулиганов уже нашли.

"Против них открыто уголовное производство сразу по трем статьям", - добавил он.

За нападение на полицейскую 47-летнему мужчине грозит лишение свободы на 5 лет.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области в одном из сел во время бытовой ссоры мужчина жестоко избил свою бывшую жену, в результате чего женщина скончалась от полученных травм.

Также мы писали о том, что в Киеве в Голосеевском управлении полиции мужчина укусил полицейского, чтобы помочь освободить своего друга, которого задержали правоохранители.

Напомним, в Бердянске Запорожской области банда подростков после избиения сверстников объявила охоту на бездомных.

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Видео: РБК-Украина