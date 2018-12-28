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Бив по голові і тягав за волосся: у Львівській області побили патрульну

STYLERПодії    28.12.2018 - 23:37

Відео: YouTube / Телеканал ZIK

У Львівській області стався інцидент у поїзді - поліцейські намагалися вгамувати п'яних бешкетників, один з яких накинувся на патрульну і жорстоко її побив. Тепер дівчину госпіталізували зі струсом мозку, йдеться у п'ятницю, 28 грудня, в сюжеті інформаційного проекту "Перші про головне" на телеканалі ZIK.

Зазначається, що поліцейські Кам'янка-Бузького наряду прибули за викликом, коли поїзд зупинився в селі Красне. Хулігани в поїзді сильно розбушувалися, розбили у вагоні вікна і влаштували бійку із пасажирами.

Бив по голові і тягав за волосся: у Львівській області побили патрульну

Бив по голові і тягав за волосся: у Львівській області побили патрульнуСкріншот

Двоє поліцейських для пошуку порушників розділилися.

Патрульна Оксана Тарасівська розповіла, що побачила біля залізничної станції чотирьох підпилих чоловіків, які вели себе агресивно.

Коли вона підійшла до них, один з чоловіків з усієї сили вдарив дівчину по голові і почав тягати за волосся.

Ніхто з пасажирів не втручався і не намагався захистити патрульну.

Напарник дівчини ледве зміг відтягнути колегу від нападника.

У Оксани зафіксували численні синці на шиї, плечах і обличчі. Крім того, у неї струс мозку.

Бив по голові і тягав за волосся: у Львівській області побили патрульну

Бив по голові і тягав за волосся: у Львівській області побили патрульнуСкріншот

Як розповів начальник слідства Кам'янка-Бузького відділення Павло Гиндрюк, хуліганів вже знайшли.

"Проти них відкрито кримінальне провадження відразу за трьома статтями", - додав він.

За напад на поліцейську 47-річному чоловікові загрожує позбавлення волі на 5 років.

Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області в одному з сіл під час побутової сварки чоловік жорстоко побив свою колишню дружину, в результаті чого жінка померла від отриманих травм.

Також ми писали про те, що в Києві в Голосіївському управлінні поліції чоловік вкусив поліцейського, щоб допомогти звільнити свого друга, якого затримали правоохоронці.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області банда підлітків після побиття однолітків оголосила полювання на бездомних.

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