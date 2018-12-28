Бив по голові і тягав за волосся: у Львівській області побили патрульну

Відео: YouTube / Телеканал ZIK

У Львівській області стався інцидент у поїзді - поліцейські намагалися вгамувати п'яних бешкетників, один з яких накинувся на патрульну і жорстоко її побив. Тепер дівчину госпіталізували зі струсом мозку, йдеться у п'ятницю, 28 грудня, в сюжеті інформаційного проекту "Перші про головне" на телеканалі ZIK.

Зазначається, що поліцейські Кам'янка-Бузького наряду прибули за викликом, коли поїзд зупинився в селі Красне. Хулігани в поїзді сильно розбушувалися, розбили у вагоні вікна і влаштували бійку із пасажирами.

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Двоє поліцейських для пошуку порушників розділилися.

Патрульна Оксана Тарасівська розповіла, що побачила біля залізничної станції чотирьох підпилих чоловіків, які вели себе агресивно.

Коли вона підійшла до них, один з чоловіків з усієї сили вдарив дівчину по голові і почав тягати за волосся.

Ніхто з пасажирів не втручався і не намагався захистити патрульну.

Напарник дівчини ледве зміг відтягнути колегу від нападника.

У Оксани зафіксували численні синці на шиї, плечах і обличчі. Крім того, у неї струс мозку.

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Як розповів начальник слідства Кам'янка-Бузького відділення Павло Гиндрюк, хуліганів вже знайшли.

"Проти них відкрито кримінальне провадження відразу за трьома статтями", - додав він.

За напад на поліцейську 47-річному чоловікові загрожує позбавлення волі на 5 років.

Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області в одному з сіл під час побутової сварки чоловік жорстоко побив свою колишню дружину, в результаті чого жінка померла від отриманих травм.

Також ми писали про те, що в Києві в Голосіївському управлінні поліції чоловік вкусив поліцейського, щоб допомогти звільнити свого друга, якого затримали правоохоронці.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області банда підлітків після побиття однолітків оголосила полювання на бездомних.

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Відео: РБК-Україна