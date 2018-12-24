Бил по голове: на Прикарпатье мужчина до смерти забил экс-супругу

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Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет

В Ивано-Франковской области в одном из сел во время бытовой ссоры мужчина жестоко избил свою бывшую жену, в результате чего женщина скончалась от полученных травм. Как сообщает в понедельник, 24 декаюря, пресс-служба полиции, инцидент произошел в воскресенье.

Отмечается, что в Рожнятовское отделение полиции поступило сообщение, что в доме одного из сел района обнаружили мертвой женщину. Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что погибшей стала 40-летняя бывшая жена хозяина квартиры. Телесные повреждения на теле указывали на явные признаки насильственной смерти.

Как оказалось, между 47-летним мужчиной и женщиной возник спор, который перерос в конфликт - экс-супруг нанес ей множественные удары по голове и туловище.

Следователи задержали злоумышленника. В настоящее время решается вопрос об объявлении преступнику подозрения и избрании меры пресечения.

Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

Злоумышленнику грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, недавно полицейские задержали 28-летнего ранее судимого жителя Полтавщины за жестокое убийство 43-летней женщины, тело которой было обнаружено на территории строительства в Софиевской Борщаговке в Киеве.

Также мы писали о том, что в Киеве избили до смерти 60-летнего пенсионера - бывшего военнослужащего.

Напомним, в Бердянске Запорожской области банда подростков после избиения сверстников объявила охоту на бездомных.

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Видео: РБК-Украина