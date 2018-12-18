Забил до смерти: под Киевом ссора супругов привела к плачевным последствиям

Коллаж РБК-Украина

Правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы

В селе Новая Маковка (Киевская область) 34-летний мужчина во время ссоры избил свою супругу до смерти. Правонарушителю грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Оказывается, между супругами вспыхнул конфликт и жена, чтобы избежать его дальнейшего развития, решила уйти из дому. Тогда мужчина принялся ее искать, а обнаружив, что она находилась у одного из соседей, избил жену и отправил домой.

На следующее утро муж проснулся рядом с бездыханным телом. Видимо, женщина не смогла выжить после побоев. Позже злоумышленник сам признался правоохранительным органам, что в ярости избивал супругу ногами.

Сейчас тело 32-летней потерпевшей направлено в морг с целью установления причин смерти. Открыто уголовное производство, убийце грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что всплыли детали загадочной смерти нотариуса в Харькове. В Харькове 46-летнюю нотариус Юлию Грузкову нашли повешенной в своем офисе. Трагедия произошла 11 декабря в кабинете женщины. Однако коллеги и близкие отказываются верить в самоубийство, утверждая, что у женщины были недоброжелатели.

Мы писали, что в Харькове в общежитии обнаружили мертвым 17-летнего студента. Как рассказала вахтер, парню долго не могла дозвониться его мама, после чего связалась с общежитием и попросила проверить комнату сына. Вахтерше никто не отзывался на стук в дверь, и та воспользовалась своим ключем. Внутри был студент без признаков жизни.

Как сообщалось ранее, в Ужгороде повесился 15-летний студент колледжа культуры и искусств. Преподаватели в колледже рассказали, что Павел был тихий и спокойный, очень близко за три месяца он ни с кем ни подружился. Незадолго до трагедии он признался любимой учительнице, что у него проблемы в семье.