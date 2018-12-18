Забив до смерті: під Києвом сварка подружжя призвела до плачевних наслідків

Колаж РБК-Україна

Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі

У селі Нова Маківка (Київська область) 34-річний чоловік під час сварки побив свою дружину до смерті. Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це інформує прес-служба Нацполіції.

Виявляється, між чоловіками спалахнув конфлікт і дружина, щоб уникнути його подальшого розвитку, вирішила піти з дому. Тоді чоловік почав її шукати, а виявивши, що вона знаходилась у одного з сусідів, побив дружину та відправив додому.

Наступного ранку чоловік прокинувся поруч з бездиханним тілом. Мабуть, жінка не змогла вижити після побоїв. Пізніше зловмисник сам зізнався правоохоронцям, що, розлютившись, почав бити дружину ногами.

Зараз тіло 32-річної потерпілої направлено в морг для встановлення причин смерті. Відкрито кримінальне виробництво, вбивці загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

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Ми писали, що у Харкові в гуртожитку знайшли мертвим 17-річного студента. Як розповіла вахтер, хлопцеві довго не могла додзвонитися його мама, після чого зв'язалася з гуртожитком і попросила перевірити кімнату сина. Вахтерці ніхто не відгукувався на стук у двері, і та скористалася своїм ключем. Всередині був студент без ознак життя.

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