Жил один: в Харькове в общежитии обнаружили мертвым 17-летнего студента

Фото: "Скорая" (РБК-Украина)

Следователь открыл уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство")

В Харькове в общежитии №14 Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" обнаружили мертвым студента. Об этом сообщается на Telegram-канале группы "ХПИ Online".

Как рассказала вахтер, парню долго не могла дозвониться его мама, после чего связалась с общежитием и попросила проверить комнату сына. Вахтерше никто не отзывался на стук в дверь, и та воспользовалась своим ключем.

Внутри был студент без признаков жизни. Парень проживал в комнате один.

Скрин: Telegram-канал "ХПИ Online"

Как сообщает местный ресурс Vgorode, 17-летний парень болел.

В пресс-службе полиции проинформировали, что следователем было открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство") с пометкой "естественная смерть".

Что именно привело к летальному исходу - ничего не сообщается

Как сообщалось ранее, в Ужгороде повесился 15-летний студент колледжа культуры и искусств.

Также мы писали о том, что под Киевом вблизи железнодорожной колеи в городе Фастов обнаружили чемодан с расчлененным телом женщины.

Напомним, в ноябре студента 2-го курса Луцкого технического университета обнаружили мертвым в местной речке Стыр через месяц после исчезновения.

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Видео: РБК-Украина