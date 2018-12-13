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Жил один: в Харькове в общежитии обнаружили мертвым 17-летнего студента

STYLERПроисшествия    13.12.2018 - 07:44
Жил один: в Харькове в общежитии обнаружили мертвым 17-летнего студента
Фото: "Скорая" (РБК-Украина)

Следователь открыл уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство")

В Харькове в общежитии №14 Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" обнаружили мертвым студента. Об этом сообщается на Telegram-канале группы "ХПИ Online". 

Как рассказала вахтер, парню долго не могла дозвониться его мама, после чего связалась с общежитием и попросила проверить комнату сына. Вахтерше никто не отзывался на стук в дверь, и та воспользовалась своим ключем. 

Внутри был студент без признаков жизни. Парень проживал в комнате один.

Жил один: в Харькове в общежитии обнаружили мертвым 17-летнего студента

Скрин: Telegram-канал "ХПИ Online"

Как сообщает местный ресурс Vgorode, 17-летний парень болел.

В пресс-службе полиции проинформировали, что следователем было открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство") с пометкой "естественная смерть". 

Что именно привело к летальному исходу - ничего не сообщается

Как сообщалось ранее, в Ужгороде повесился 15-летний студент колледжа культуры и искусств

Также мы писали о том, что под Киевом вблизи железнодорожной колеи в городе Фастов обнаружили чемодан с расчлененным телом женщины.

Напомним, в ноябре студента 2-го курса Луцкого технического университета обнаружили мертвым в местной речке Стыр через месяц после исчезновения

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