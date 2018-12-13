ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Жив один: у Харкові в гуртожитку знайшли мертвим 17-річного студента

STYLERПодії    13.12.2018 - 07:44
Жив один: у Харкові в гуртожитку знайшли мертвим 17-річного студента
Фото: "Швидка" (РБК-Україна)

Слідчий відкрив кримінальне провадження за статтею 115 КК України ("умисне вбивство")

У Харкові в гуртожитку №14 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" виявили мертвим студента. Про це повідомляється на Telegram-каналі групи "ХПІ Online".

Як розповіла вахтер, хлопцеві довго не могла додзвонитися його мама, після чого зв'язалася з гуртожитком і попросила перевірити кімнату сина. Вахтерці ніхто не відгукувався на стук у двері, і та скористалася своїм ключем.

Всередині був студент без ознак життя. Хлопець мешкав у кімнаті один.

Жив один: у Харкові в гуртожитку знайшли мертвим 17-річного студентаЖив один: у Харкові в гуртожитку знайшли мертвим 17-річного студента

Скрін: Telegram-канал "ХПІ Online"

Як повідомляє місцевий ресурс Vgorode, 17-річний хлопець хворів.

У прес-службі поліції поінформували, що слідчим було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України ("умисне вбивство") з позначкою "природна смерть".

Що саме призвело до летального результату - нічого не повідомляється

Як повідомлялося раніше, в Ужгороді повісився 15-річний студент коледжу культури і мистецтв.

Також ми писали про те, що під Києвом поблизу залізничної колії в місті Фастів виявили валізу із розчленованим тілом жінки.

Нагадаємо, в листопаді студента 2-го курсу Луцького технічного університету виявили мертвим у місцевій річці Стир через місяць після зникнення.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

У Харкові колишній коп-"перевертень" викрав іноземців Стрілянина біля гуртожитку КПІ: стали відомі деталі (відео)
Новини України Харківобщежитиестуденты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся