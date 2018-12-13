Жив один: у Харкові в гуртожитку знайшли мертвим 17-річного студента

Слідчий відкрив кримінальне провадження за статтею 115 КК України ("умисне вбивство")
У Харкові в гуртожитку №14 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" виявили мертвим студента. Про це повідомляється на Telegram-каналі групи "ХПІ Online".
Як розповіла вахтер, хлопцеві довго не могла додзвонитися його мама, після чого зв'язалася з гуртожитком і попросила перевірити кімнату сина. Вахтерці ніхто не відгукувався на стук у двері, і та скористалася своїм ключем.
Всередині був студент без ознак життя. Хлопець мешкав у кімнаті один.
Скрін: Telegram-канал "ХПІ Online"
Як повідомляє місцевий ресурс Vgorode, 17-річний хлопець хворів.
У прес-службі поліції поінформували, що слідчим було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України ("умисне вбивство") з позначкою "природна смерть".
Що саме призвело до летального результату - нічого не повідомляється
Як повідомлялося раніше, в Ужгороді повісився 15-річний студент коледжу культури і мистецтв.
Також ми писали про те, що під Києвом поблизу залізничної колії в місті Фастів виявили валізу із розчленованим тілом жінки.
Нагадаємо, в листопаді студента 2-го курсу Луцького технічного університету виявили мертвим у місцевій річці Стир через місяць після зникнення.
Відео: РБК-Україна