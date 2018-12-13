Жив один: у Харкові в гуртожитку знайшли мертвим 17-річного студента

Фото: "Швидка" (РБК-Україна)

Слідчий відкрив кримінальне провадження за статтею 115 КК України ("умисне вбивство")

У Харкові в гуртожитку №14 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" виявили мертвим студента. Про це повідомляється на Telegram-каналі групи "ХПІ Online".

Як розповіла вахтер, хлопцеві довго не могла додзвонитися його мама, після чого зв'язалася з гуртожитком і попросила перевірити кімнату сина. Вахтерці ніхто не відгукувався на стук у двері, і та скористалася своїм ключем.

Всередині був студент без ознак життя. Хлопець мешкав у кімнаті один.

Скрін: Telegram-канал "ХПІ Online"

Як повідомляє місцевий ресурс Vgorode, 17-річний хлопець хворів.

У прес-службі поліції поінформували, що слідчим було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України ("умисне вбивство") з позначкою "природна смерть".

Що саме призвело до летального результату - нічого не повідомляється

Як повідомлялося раніше, в Ужгороді повісився 15-річний студент коледжу культури і мистецтв.

Також ми писали про те, що під Києвом поблизу залізничної колії в місті Фастів виявили валізу із розчленованим тілом жінки.

Нагадаємо, в листопаді студента 2-го курсу Луцького технічного університету виявили мертвим у місцевій річці Стир через місяць після зникнення.

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Відео: РБК-Україна