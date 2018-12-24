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Бив по голові: на Прикарпатті чоловік до смерті забив екс-дружину

STYLERПодії    24.12.2018 - 16:11
Бив по голові: на Прикарпатті чоловік до смерті забив екс-дружину
Ілюстративне зображення (Фото: pixabay.com/Pavlofox)

Злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років

В Івано-Франківській області в одному з сіл під час побутової сварки чоловік жорстоко побив свою колишню дружину, в результаті чого жінка померла від отриманих травм. Як повідомляє в понеділок, 24 декаюря, прес-служба поліції, інцидент стався в неділю.

Зазначається, що до Рожнятівського відділення поліції надійшло повідомлення, що в будинку одного із сіл району виявили мертвою жінку. Співробітники слідчо-оперативної групи з'ясували, що загиблої стала 40-річна колишня дружина господаря квартири. Тілесні ушкодження на тілі вказували на явні ознаки насильницької смерті.

Як виявилося, між 47-річним чоловіком та жінкою виникла суперечка, яка переросла у конфлікт - екс-чоловік завдав їй численні удари по голові та тулубі.

Слідчі затримали зловмисника. В даний час вирішується питання про оголошення злочинцеві підозри і обрання запобіжного заходу.

Було розпочато кримінальне провадження за ч. ст 2. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК.

Зловмиснику загрожує термін до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, нещодавно поліцейські затримали 28-річного раніше судимого жителя Полтавщини за жорстоке вбивство 43-річної жінки, тіло якої було виявлено на території будівництва в Софіївській Борщагівці в Києві.

Також ми писали про те, що в Києві побили до смерті 60-річного пенсіонера - колишнього військовослужбовця.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області банда підлітків після побиття однолітків оголосила полювання на бездомних.

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