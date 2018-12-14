В Киеве до смерти забили бывшего военнослужащего

Видео: (YouTube/Надзвичайні новини.ICTV)

В Киеве в одном из домов утром правоохранители обнаружили окровавленное тело 60-летнего пенсионера. Полицейские опросили соседей Игоря Ивановича, однако никто толком так и не смог объяснить, что случилось с пожилым мужчиной. Об этом говорится в сюжете "Надзвичайні новини.ICTV".

Мужчину в доме знает каждый, говорят, что Игорь Иванович был очень доброжелательным человеком, особенно когда выпьет. Также отмечается, что мужчина любил по вечерам принять на грудь вместе со своими друзьями.

Скриншот видео: (YouTube/Надзвичайні новини.ICTV)

В тот роковой вечер, когда соседи последний раз видели мужчину, он также устроил громкое застолье. Уточняется, что он бывший военнослужащий, имеет двух сыновей, однако от семьи давно живет отдельно.

Игорь Иванович, по словам знакомых, состоял на учете в психиатрической больнице. А в последнее время его начал часто навещать неизвестный молодой человек. При жизни пенсионер утверждал, что это его квартирант.

Вероятно, что именно этот парень во время очередной гулянки Игоря Ивановича мог убить его. Есть предположения, что правонарушителя зафиксировали камеры наблюдения, убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в лесу Киева было нвйдено тело пенсионера.

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