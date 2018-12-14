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У Києві до смерті забили колишнього військовослужбовця

STYLERЖиття    14.12.2018 - 14:59

Відео: (YouTube/Надзвичайні новини.ICTV)

У Києві в одному з будинків вранці правоохоронці виявили закривавлене тіло 60-річного пенсіонера. Поліцейські опитали сусідів Ігоря Івановича, проте ніхто толком так і не зміг пояснити, що трапилося з літнім чоловіком. Про це йдеться в сюжеті "Надзвичайні новини.ICTV".

Чоловіка в будинку знає кожен, кажуть, що Ігор Іванович був дуже доброзичливою людиною, особливо коли вип'є. Також зазначається, що чоловік любив вечорами прийняти на груди разом зі своїми друзями.

У Києві до смерті забили колишнього військовослужбовцяСкріншот відео: (YouTube/Надзвичайні новини.ICTV)

В той фатальний вечір, коли сусіди останній раз бачили чоловіка, він також влаштував гучне застілля. Уточнюється, що він колишній військовослужбовець, має двох синів, однак від сім'ї давно живе окремо.

Ігор Іванович, за словами знайомих, перебував на обліку в психіатричній лікарні. А останнім часом його почав часто відвідувати невідомий молодий чоловік. За життя пенсіонер стверджував, що це його квартирант.

Ймовірно, що саме цей хлопець під час чергової гулянки Ігоря Івановича міг вбити його. Є припущення, що правопорушника зафіксували камери спостереження, вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в лісі Києва було нвйдено тіло пенсіонера.

Раніше ми повідомляли, як аферисти виманюють гроші у пенсіонерів.

Ми писали, що у Дніпрі чоловік у стані алкогольного сп'яніння увірвався в будинок літньої жінки, влаштував погром і жорстоко її побив.

 

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