Был найден в лесу: подробности таинственной смерти пенсионера

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Сообщается, что следов алкогольного опьянения или насильственной смерти не обнаружено

Ночью с 3 на 4 декабря в зеленой зоне Киева в лесопарке по ул. Академика Заболотного был найден труп пожилого мужчины. Тело мужчины было обнаружено родственниками умершего, рассказывает "Информатор".

Сообщается, что поиском таинственно погибшего мужчины занимались родственники, которые и вызвали полицию сразу после обнаружения тела. Это было около 1:40 ночи 4 декабря.

По сведениям полиции, мужчина пропал сутки назад. Родные умершего самостоятельно занимались поисками пропавшего. Спустя сутки они обнаружили его в зеленой зоне около больницы "Феофания".

Фото: (kiev.informator.ua)

На место прибыли медики, но, к сожалению, им оставалось только констатировать смерть. Умершему было около 60 лет. Предварительно, внешних признаков насильственной смерти и следов алкогольного опьянения не обнаружили. Что стало причиной смерти и как мужчина оказался в зеленой зоне — установит следствие.

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Видео: (video.rbc.ua)