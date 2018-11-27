Жестоко избил и выложил в Instagram: 8-классника хотят отправить в колонию

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Сообщается, что ранее обвиняемый более трех лет издевался над сверстниками

27 ноября в Бердянской местной прокуратуре выбрали меру пресечения для несовершеннолетнего преступника, жестоко избившего своего сверстника. Нападавший заснял расправу на видео, наложил музыкальное сопровождение и опубликовал ролик в своем Instagram. Школьника из Бердянска хотят направить в исправительное учреждение сроком на 1 год. Об этом рассказывается в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Сообщается, что обвиняемый в течение трех лет издевался над своими сверстниками.

"Установлено, что ученик одной из школ в период с 5-го по 8-й класс был участником многочисленных конфликтных ситуаций, среди которых драки, словесные конфликты, оскорбления учеников и плохое поведение на уроках. Согласно школьной характеристике, парень агрессивен, задирается, постоянно в центре скандалов и драк", – пишут в пресс-службе.

В прокуратуре также добавили, что об указанном событии родители пострадавшего ребенка узнали из приложения Instagram, где видео с избиением их сына, очевидно было выложено злоумышленником, и к тому же наложено на музыкальную композицию.

"Указанный ученик, не достигнув возраста с которого наступает уголовная ответственность, причинил телесные повреждения своему ровесницу, из-за чего последний попал в больницу. Несовершеннолетний злоумышленник за малозначительным предлогом спровоцировал драку с потерпевшим, повалил его на землю и продолжил бить, нанося удары ногами по голове и туловищу лежащего", — описали инцидент в прокуратуре.

Сообщается также, что сейчас Бердянская местная прокуратура заняла принципиальную позицию: ходатайство о применении к несовершеннолетнему принудительные меры воспитательного характера в виде направления его в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков до его исправления сроком на 1 год. Свое ходатайство прокуратура направила в суд.

В пресс-службе также добавили, что уже было проведено подготовительное слушание, на котором потерпевшая сторона указала размер моральной компенсации за причиненный ущерб.

Напомним, что в Тернополе школьницы подрались из-за парня.

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Видео: (video.rbc.ua)