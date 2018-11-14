Сделали бесплодной: подростки зверски избили свою сверстницу

Коллаж РБК-Украина

Пострадавшая получила серьезные травмы внутренних органов

14-летнюю школьницу в течении нескольких часов избивала группа сверстников. Все происходящее было записано на видео, которое опубликовали на YouTube-канале SHULTZ.

Инцидент произошел в городе Минеральные воды в юго-западном регионе Ставропольского края России. Группа 14-летних подростков, в которую входила пять девочек и несколько мальчиков, зверски избили свою сверстницу, 14-летнюю школьницу. Истязания продолжались в течении нескольких часов, а все происходящее один из подростков снимал на камеру мобильного телефона.

На видео видно, что подростки бьют девочку, пинают ногами и прыгают по ее телу, в том числе и по голове. Девочка в это время лежит неподвижно. По окончании избиения они заставляют свою жертву встать на колени и просить прощение.

Скрины из видео (YouTube/ SHULTZ)

Через несколько часов после публикации видео было удалено из YouTube.

Одна из участниц драки по имени Полина рассказала, что Лиза, которую они били, плохо отзывалась о ней и унижала. Также девочка рассказала об инциденте, который произошел несколько лет назад. Лиза бросила свою обидчицу в лужу и снимала все происходящее на камеру.

"Какое она имела право так себя вести, она меня в детстве избила ногами", - призналась Полина.

Российские СМИ сообщили, что у пострадавшей школьницы серьезные повреждения внутренних органов и репродуктивной системы. Медики ставят под сомнение возможность в будущем иметь детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области школьники избили девочку.

А также сообщали о том, что подростки избили пятиклассника, а затем подожгли его.

Видео: РБК-Украина