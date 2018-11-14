Зробили безплідною: підлітки по-звірячому побили свою однолітку

Колаж РБК-Україна

Постраждала отримала серйозні травми внутрішніх органів

14-річну школярку протягом кількох годин била група однолітків. Все, що відбувається було записано на відео, яке опублікували на YouTube-каналі SHULTZ.

Інцидент стався в місті Мінеральні води в південно-західному регіоні Ставропольського краю Росії. Група 14-річних підлітків, в яку входила п'ять дівчаток і кілька хлопчиків, по-звірячому побили свою однолітку, 14-річну школярку. Катування тривали протягом кількох годин, а все, що відбувається, один з підлітків знімав на камеру мобільного телефону.

На відео видно, що підлітки б'ють дівчинку, копають ногами і стрибають по її тілу, в тому числі і по голові. Дівчинка в цей час лежить нерухомо. По закінченні побиття вони змушують свою жертву стати на коліна і просити прощення.

Скріни з відео (YouTube/ SHULTZ)

Через кілька годин після публікації відео було видалено з YouTube.

Одна з учасниць бійки по імені Поліна розповіла, що Ліза, яку вони били, погано відгукувалася про неї і принижувала. Також дівчинка розповіла про інцидент, який стався кілька років тому. Ліза кинула свою кривдницю в калюжу і знімала все, що відбувається на камеру.

"Яке вона мала право так себе вести, вона мене в дитинстві побила ногами", - зізналася Поліна.

Російські ЗМІ повідомили, що у постраждалої школярки серйозні пошкодження внутрішніх органів і репродуктивної системи. Медики ставлять під сумнів можливість у майбутньому мати дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харківській області школярі побили дівчинку.

А також повідомляли про те, що підлітки побили п'ятикласника, а потім підпалили його.

Відео: РБК-Україна