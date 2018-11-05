В Харьковской области школьники избили девочку: стало известно о состоянии пострадавшей

Коллаж РБК-Украина

Девочка находится под наблюдением врачей

Медики сообщили о состоянии здоровья 11-летней школьницы из села Бердянки Зачепиловского района Харьковской области, которую зверски избили сверстники. Об этом рассказали в пресс-службе Харьковской областной администрации со ссылкой на главного врача центральной районной больницы.

Сообщается, что переломов у девочки нет, только ушибы мягких тканей.

"Официальный диагноз без разрешения мамы назвать нельзя, а мама не разрешает. Но о переломах речь не идет – есть ушиб мягких тканей. Еще идут обследования", - сообщила главный врач Зачепиловской центральной районной больницы Светлана Жарикова.

Она отметила, что девочка поступила в больницу в пятницу, около 13:00. Травмы школьница получила на детской площадке, когда играла с одноклассниками в футбол. Кто-то из одноклассников, дурачась, толкнул девочку, и она упала.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что группа школьников в Харьковской области избила девочку.

Пострадавшая девочка заявила, что на перемене она была избита пятью учениками из своей школы. После осмотра был установлен предварительный диагноз: ушиб участка правого тазобедренного сустава.

А также мы рассказывали о том, что в Кропивницком сверстники жестоко избили 14-летнюю школьницу.

Драка произошла во внеурочное время за территорией школы. Между подростками вспыхнул конфликт, и группа ребят набросилась на девушку с кулаками. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

Видео: РБК-Украина