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"Детская жестокость выходит за рамки": группа школьников избила девочку

STYLERЖизнь    05.11.2018 - 11:00
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Школьники напали на девочку во время перерыва между уроками

В селе Бердянка Зачепиловского района Харьковской области группа школьников избила 11-летнюю девочку. Об этом информирует Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

"К сожалению, иногда детская жестокость выходит за рамки здравого смысла, еще и сообщников имеет. В с. Бердянка Зачепиловского района произошел досадный случай. 02.11.2018 г. в службу "103" поступил вызов от девочки 11 лет, причина - травма позвоночника", - написано в сообщении.

Пострадавшая девочка заявила, что на перемене она была избита пятью учениками из своей школы. После осмотра был установлен предварительный диагноз: ушиб участка правого тазобедренного сустава. На данный момент пострадавшая госпитализирована в Зачепиловской центральной районной больнице.

&quot;Детская жестокость выходит за рамки&quot;: группа школьников избила девочкуСкриншот поста: (facebook.com/ekstrena.dopomoga)

Напомним, что сверстники жестоко избили 14-летнюю школьницу. Драка произошла во внеурочное время за территорией школы. Между подростками вспыхнул конфликт, и группа ребят набросилась на девушку с кулаками.

Мы писали, что в Украине ввели штрафы за издевательства в школе. За законопроект, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него, недавно проголосовали народные избранники.

Styler решил разобраться, какое наказание могут понести школьники-задиры, которые позволят себе осуществлять психологическое давление, жестокое обращение, физическое насилие или агрессию по отношению к сверстникам.

Видео: РБК-Украина

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