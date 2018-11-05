"Дитяча жорстокість виходить за рамки": група школярів побила дівчинку

Фото: Колаж РБК-Україна

Школярі напали на дівчинку під час перерви між уроками

У селі Бердянка Зачепилівського району Харківської області група школярів побили 11-річну дівчинку. Про це інформує Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

"На жаль, іноді дитяча жорстокість виходить за рамки здорового глузду, ще і спільників має. В с. Бердянка Зачепилівського району стався прикрий випадок. 02.11.2018 р. до служби "103" надійшов виклик до дівчинки 11 років, причина - травма хребта", - написано у повідомленні.

Постраждала дівчинка заявила, що на перерві вона була побита п'ятьма учнями зі своєї школи. Після огляду був встановлений попередній діагноз: забій ділянки правого кульшового суглоба. На даний момент постраждала шпиталізована до Зачепилівської центральної районної лікарні.

Скріншот поста: (facebook.com/ekstrena.dopomoga)

Нагадаємо, що однолітки жорстоко побили 14-річну школярку. Бійка сталася в позаурочний час за територією школи. Між підлітками спалахнув конфлікт, і група хлопців накинулася на дівчину з кулаками.

Ми писали, що в Україні ввели штрафи за знущання в школі. За законопроект, який визначає поняття буллінга і передбачає адміністративну відповідальність за нього, нещодавно проголосували народні обранці.

Styler вирішив розібратися, яке покарання можуть понести школярі-задираки, які дозволять собі здійснювати психологічний тиск, жорстоке поводження, фізичне насильство або агресію по відношенню до однолітків.

Відео: РБК-Україна